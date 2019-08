Decon Viajante visita cinco municípios durante a semana

Até a próxima sexta-feira (30), os municípios de Coreaú, Frecheirinha, Groaíras, Miraíma e Irauçuba receberão atendimento especializado do projeto Decon Viajante. Com a iniciativa, coordenada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a população terá a oportunidade de tirar dúvidas e registrar reclamações contra fornecedores de produtos e serviços e contra estabelecimentos que descumpram as leis.

A van itinerante do Projeto fica estacionada nas Praças Centrais de cada cidade, sempre das 8h às 14h. O veículo seguirá o seguinte cronograma: Coreaú (26), Frecheirinha (27), Groaíras (28), Miraíma (29) e Irauçuba (30).

Sobre o projeto

Em 2019, o projeto Decon Viajante realizou mais de 300 atendimentos, tendo visitado 25 municípios cearenses e sete bairros de Fortaleza. O objetivo da ação é descentralizar o atendimento do Decon, criando postos de atendimento móvel na Capital e no Interior do Estado, contribuindo, assim, para a resolução de conflitos nas relações de consumo. O projeto visa, ainda, a implantação de Procons em municípios cearenses integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC).