Decreto aponta que vinte municípios cearenses estão em estado de emergência por conta da seca

Cerca de vinte municípios cearenses estão na lista das regiões em estado de emergência por conta da seca. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado. A medida foi tomada em face de parecer técnico da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros.

O Ceará teve a melhor quadra chuvosa dos últimos sete anos, mas ainda assim a irregularidade das chuvas e as elevadas temperaturas nas cidades em questão comprometeram o armazenamento de água e podem causar problemas ao abastecimento.

As cidades afetadas vão receber apoio complementar do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, nas ações de resposta à seca.

Confira os municípios em situação de emergência: