Defensoria prepara ação na Justiça para que vestibular da Unilab destinado a transgêneros e intersexuais seja retomado

Em julho deste ano, a Unilab lançou vestibular com vagas voltadas para candidatos transgêneros e intersexuais. Devido a intervenções do Ministério da Educação (MEC), o concurso foi suspenso e anulado, sob a justificativa de que a prova iria de encontro à Lei de Cotas. A decisão da universidade gerou protestos por parte dos estudantes e motivou a recomendação da DPU, emitida no dia 8 de agosto. A instituição teve 15 dias corridos para se manifestar, mas não se posicionou.