Trinta e cinco defensores públicos foram convocados para tomar posse nos próximos dias. A nomeação vai reforçar o quadro de defensores, que conta com 314 distribuídos em todo o Estado. Os convocados ocuparão vagas no interior. Com 22 anos de atuação, a Defensoria Pública está presente em apenas 25% das comarcas do Ceará. O defensor beneficia os cearenses que não tem dinheiro para pagar advogado em causas judiciais.