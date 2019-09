Defensoria Pública convoca 35 novos defensores públicos que foram aprovados no último concurso

A defensora pública geral do Estado do Ceará, Mariana Lobo, convocou nesta sexta-feira (13), trinta e cinco (35) candidatos ao cargo de defensor público do Estado, aprovados no último certame. Os candidatos devem iniciar os tramites administrativos para tomar posse nos próximos dias. A nomeação visa reforçar o quadro de defensores, que conta hoje com 314 públicos para todo o Estado, priorizando o preenchimento de vagas no interior, em cumprimento a Emenda Constitucional 80/2014, que visa o preenchimento de defensores em todas as comarcas.

O nosso fortalecimento enquanto instituição, passa pelo crescimento do quadro de defensoras e defensores, e isso permitirá a ampliação da nossa capilaridade pelo interior, informou.

Com 22 anos de fundação, a Defensoria Pública do Estado está em atuação em 25% das comarcas, mas tem crescido ano a ano seu número de atendimentos.