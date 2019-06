Defensoria Pública presta atendimento jurídico na Região dos Inhamuns

Um caminhão móvel da Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Ceará tem como destino nesta quinta-feira (27), a Região dos Inhamuns, o caminhão estará na Vila de Vera Cruz, a 40 km da cidade de Tauá. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo correspondente, Alverne Lacerda.

O correspondente relata que estarão sete defensores da área judicial atendendo a população.

Alverne destacou também a visita do governador Camilo Santana, em Tauá para inauguração da Escola de Ensino Médio Raimundo Adjacir Cidrão de Oliveira, localizada na vila de Marrecas. E a por volta das 16h o governador irá entregar uma areninha no Bairro Bezerra e Sousa.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: