Defesa Civil interdita mais três casas após desabamento na Maraponga

Após o desabamento parcial de um prédio na Maraponga no último sábado (02), a Defesa Civil iniciou uma perícia nos edifícios vizinhos e descobriu altos riscos para algumas casas próximas, caso o edifício desabe totalmente.

Mais três casas foram notificadas como áreas de risco para os moradores em caso de desabamento após a análise estrutural. Dentre as três residências, duas são próprias e outra desocupada por não haver inquilinos. Agora, já são 15 residências nessa mesma situação.

No último sábado (2), um prédio teve um comprometindo na sua estrutura e após as colunas estourarem o edifício veio abaixo, destruindo o andar térreo. Os inquilinos, alertados pelos estalos dos pilares, conseguiram deixar o local a tempo e ninguém se feriu. De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza e o Corpo de Bombeiros, há risco real do imóvel desabar completamente a qualquer momento.