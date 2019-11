Defesa Civil recomenda que moradores deixem prédio que passará por reformas no Bairro Dionísio Torres

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Luciana Angelo, o prédio não corre risco de desabamento e a retirada dos moradores é recomendada por motivos de segurança. Segundo informações, os trabalhos só devem começar após a elaboração do laudo da inspeção predial para que seja entregue ao órgão de fiscalização, com a ata que foi aprovada pelos moradores.

As vistorias da Defesa Civil identificaram problemas na laje do elevador. Já a principal preocupação dos moradores é com uma infiltração constatada em alguns andares. Mesmo com a recomendação, parte dos residentes não quer sair do prédio e terá que assinar um termo de responsabilidade.