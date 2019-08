Defesa Civil vai retomar operação pipa em Caucaia no mês de setembro

Fruto de parceria da Defesa Civil com o Exército Brasileiro, a operação carro-pipa vai ser retomada em Caucaia a partir de setembro. A solicitação dos trabalhos foi feita formalmente pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (Seagri).

A distribuição de água estava suspensa há três meses porque a boa quadra invernosa deste ano garantiu recursos. Agora, no entanto, o cenário começa a se inverter e as comunidades de acesso mais difícil precisam de amparo para não entrarem em colapso. Por isso, Defesa Civil e Exército retomarão a operação no próximo dia 9 de setembro.

Caucaia está desde 2011 entre os municípios do Ceará que decretam periodicamente situação de emergência em virtude da seca. A gente está falando de um desastre natural gradual e de evolução crônica, detalha o coordenador da Defesa Civil, Airton da Silva.

Mais de 700 carradas de água são distribuídas mensalmente na operação pipa. Cada uma equivale a 8.000 litros, o que representa uma média de 5,9 milhões de litros para o período. Oito rotas beneficiam diretamente quase 10 mil pessoas da zona rural caucaiense.

São contempladas com o serviço 65 localidades das regiões de Pindoba, Boqueirãozinho, Boqueirão, Boqueirão da Arara, Porteiras, Coité-Pedreiras, Catarina, Lameirão, Lagoa das Bestas, Jandaiguaba, Tabuleiro Grande, Tucunduba, Bom Princípio, Sítios Novos, Guararu, Mirambé e Catuana.