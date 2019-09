Defesa da democracia: Coluna do ‘Estadão’ relata acerto de Ciro ao radicalizar discurso 

As eleições de 2022 estão no radar das principais lideranças políticas nacionais e, nesse domingo, o jornal O estado de São Paulo, deu destaque ao presidenciável Ciro Gomes como uma das opções que mais ocupam espaços na oposição ao Governo Federal.

De acordo com a coluna política do Estadão, ‘’na campanha mais antecipada desde a redemocratização, cresceu entre políticos e analistas a percepção de que Ciro Gomes (PDT) encaixou boa bola ao radicalizar o discurso de defesa da democracia e romper com a farsa da “frente de esquerda” enquanto se coloca como mais uma vítima do “fanatismo” petista.

De acordo com coluna, o presidenciável notou que as feridas da eleição ainda estão abertas e resolveu cutucá-las, atacando Lula e forçando a polarização com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo analistas, como destaca a principal coluna de política do Jornal O Estado de São Paulo: