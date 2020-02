Delegado Cavalcante defende CPI para investigar prestação de serviços da Enel

Os serviços prestados pela empresa Enel Distribuição Ceará foram pauta na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (05). O deputado Delegado Cavalcante (PSL) anunciou que dará entrada em requerimento para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a finalidade de investigar “as causas da má prestação de serviços” da empresa.

De acordo com o parlamentar, o requerimento já conta com 20 assinaturas. O documento, segundo ele, tem como base um levantamento composto por quatro volumes que contém denúncias de má prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica.

Nosso Estado tem quatro milhões de unidades consumidoras da Enel, e como a mesma tem a concessão, segue lucrando cerca de R$ 500 milhões por ano e não se preocupa com o serviço que está oferecendo, apontou.

Ainda segundo o delegado, foram registradas 11.280 denúncias ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), 814 reclamações ao Procon Assembleia, 2.673 demandas ao Reclame Aqui e 1.350 protestos no Portal do Consumidor.

O deputado defende que a investigação tem como principal objetivo apurar as possíveis irregularidades na prestação de serviços.