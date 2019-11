Demandas de moradores da comunidade Caça e Pesca serão discutidas na Assembleia Legislativa

As demandas da Comunidade Caça e Pesca, do bairro Praia do Futuro II, em Fortaleza, serão discutidas em audiência pública nesta quarta-feira (13) na Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDHC), realiza, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

O evento, que atende solicitação do presidente do colegiado, o deputado Renato Roseno (Psol), vai acontecer no auditório do Complexo de Comissões Técnicas da Casa.

Segundo o parlamentar, o encontro tem o objetivo de debater os impactos enfrentados pela comunidade na quadra chuvosa e as ações para minorar as diversas violações de direitos e privações enfrentadas pelos moradores.

Foram convidados para o debate a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da CMFor, a vereadora Larissa Gaspar (PT), além de representantes da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), Secretaria das Cidades do Estado (SCidades), Secretaria Executiva Regional II, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Infraestrutura Municipal (Seinf); Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE), entre outras entidades.