Democratas realiza evento em Tauá para acelerar ações políticas do partido no município

O ano de 2020 marca a chegada de mais um período de eleições e os partidos já começam a se mobilizar. Neste sábado (8), o partido Democratas realizará um evento político em Tauá, na Região dos Inhamuns, com o objetivo de acelerar as ações políticas do partido no município.

As informações foram dadas pelo correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda, nesta quinta-feira (6), que em sua participação contou que o encontro terá a presença do Presidente estadual do partido, Chiquinho Feitosa, do ex-deputado Idemar Loiola Citó, do prefeito de Tauá, Fred Rêgo e também outros convidados.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: