Denúncia de abuso sexual: Câmara de Uruburetama discute afastamento de prefeito

Ao todo, foram coletados 63 vídeos filmados pelo próprio médico com as pacientes vítimas dos abusos. Hilson, de 70 anos, atendia em clínica particular e hospitais públicos.

A presidente da Câmara, Maria Stela Gomes Rocha, disse ter “ficado em choque” ao se deparar com os vídeos. O vereador de Uruburetama Diego Barroso, da base política do prefeito Hilson de Paiva, afirmou que vai pedir o afastamento do gestor após as denúncias.