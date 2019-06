Depois de epidemia, Ceará tem dois novos casos prováveis de microcefalia por Zika

Três anos após a epidemia do vírus Zika, que atingiu o Ceará, o estado apresenta indícios de uma possível manifestação da doença. Duas crianças, uma nascida em Fortaleza e outra no município de Aratuba, a 158 quilômetros da Capital, foram diagnosticadas com microcefalia,e a relação com a Síndrome Congênita do Zika Vírus foi confirmada pelo neurologista do Hospital Infantil Albert Sabin, André Luiz Santos.

Segundo o médico, como não foi realizado exame laboratorial a tempo, o diagnóstico foi feito por meio de análises clínicas e por isso as crianças de Aratuba e de Fortaleza, que nasceram no final de 2018 e em fevereiro de 2019, são consideradas casos prováveis.

Para o neurologista, o padrão é completamente compatível a partir de testes clínicos, porém os dois casos estão em investigação.

As novas possíveis manifestações da doença devem-se ao fato de que, em 2015 e 2016, a infecção foi ampla e teve uma maioria de casos assintomáticos.