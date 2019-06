Depósito clandestino de fogos de artifício explode em Juazeiro do Norte

Um depósito clandestino de fogos de artifício, que funcionava sem alvará, explodiu no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, na noite da última terça-feira (04). Apesar do desastre, ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros o local não tinha condições de abrigar tamanha quantidade de explosivos.

Segundo o inspetor da Guarda Municipal de Juazeiro do Norte, Sérgio Monteiro, o dono do depósito faleceu em outubro do ano passado e desde então, o depósito encontrava-se desativado. Com isso, parte do material ficou guardado no local.

Essa é a segunda explosão em pouco mais de um mês no município de Juazeiro do Norte, com fogos de artifício. No última dia 2 de maio, uma fábrica clandestina de fogos de artíficio explodiu, também no bairro Frei Damião. Na ocasião, seis pessoas ficaram feridas.