Depósitos na poupança superam saques em R$ 13,32 bilhões em 2019

O Banco Central informou nessa terça-feira (7) que os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em R$ 13,237 bilhões em 2019.

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em seu comentário, nesta quarta-feira (8), no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 33 emissoras + redes sociais), que no ano passado, os depósitos somaram R$ 2,475 trilhões e, os saques, R$ 2,461 trilhões. Esse movimento aconteceu apesar da queda nos juros definidos pelo Banco Central ao longo do ano passado e que reduziu o rendimento da poupança.