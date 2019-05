Deputada busca incluir quadrilhas de Parambu no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará

A deputada Aderlânia Noronha protocolou, nesta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que busca incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará, o Festival de Quadrilhas Parambu Cidade Junina, a ser realizado, anualmente, no mês de junho.

O Festival de Quadrilhas Parambu Cidade Junina é um evento de destacada importância cultural na nossa região, entrando para sua 5ª edição. O evento é muito importante para a economia do nosso município, haja vista as oportunidades de negócios, de geração de renda e trabalho para os parambuenses e o público visitante, ressalta a deputada.

O festival conta com a presença das melhores quadrilhas do Estado do Ceará, proporcionando boa estrutura, além de destacadas apresentações artísticas.