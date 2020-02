Deputado Cavalcante anuncia mobilização de policiais para lotar, na quinta, galerias da Assembleia

O deputado delegado Cavalcante (PSL) anunciou, nesta segunda-feira (3), minutos antes da abertura das atividades legislativas de 2020, uma grande mobilização dos policiais para cobrar melhorias das condições de trabalho e salariais.

Cavalcante antecipou que as galerias da Assembleia Legislativa estarão lotadas na expectativa sobre a mensagem do Governo do Estado com reajuste da remuneração dos policiais militares e bombeiros militares.

Eleito, em 2018, pelo PSL, Cavalcante é um dos parlamentares que integram o bloco de oposição à administração estadual e é um dos mais ardorosos defensores do Governo Bolsonaro.