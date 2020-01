Mais de dois mil celulares são roubados por mês em 2019 no Ceará

As estatísticas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp-CE) mostram que 24.175 celulares foram roubados no ano de 2019, no período de janeiro a fevereiro, no estado do Ceará.

Os números mostram que em 2018, no mesmo período, foram 26.553 celulares roubados. Se contabilizados os meses entre janeiro e dezembro são 28.736 aparelhos roubados em 2018.

Em 2019, o mês que mais apresentou aumento nos índices foi agosto, que teve 2.422 celulares roubados. O mês que mostrou diminuição foi fevereiro, com 1.990 casos.

Em novembro houve uma diminuição em relação a 2018, uma queda de aproximadamente 18%. Foi de 2.733 em 2018 para 2.237 em 2019.