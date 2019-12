Deputado estadual defende importância de debate sobre a privatização do Parque de Jericoacoara

O Deputado Estadual Romeu Aldigueri (PDT) cobrou um diálogo com o Governo Federal para debater a intenção de privatização do Parque de Jericoacoara. O parlamentar utilizou a tribuna da Assembleia nesta quinta-feira (05), para destacar a importância da área para o Estado e também a necessidade do debate com os atores envolvidos.

De acordo com o parlamentar, o turismo do Ceará registrou grande crescimento do número de passageiros internacionais até outubro deste ano, com aumento de 57,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. O deputado caracteriza Jericoacoara como “a pérola do turismo do Ceará”, por isso seria necessário cautela e debate frente a possibilidade da privatização.

Isso nos preocupa e é necessário que seja feito a várias mãos, conversado com a sociedade civil cearense e com o proprietário da terra que é o estado do Ceará. Hoje há uma taxa de visitação diária, taxa de estacionamento. Criaríamos outra taxa? Mais burocracia para o turista? Vários dos passeios estão fora do parque, então como ficaria isso?, acrescentou.

O diálogo com o Governo Federal tem como objetivo discutir como se dará a privatização ou concessão.

Enquanto parlamentares, vamos buscar essa conversa e a conscientização da população para fazer com que o assunto seja tratado com transparência.

Um requerimento para realização de audiência pública reunindo órgãos e instituições interessadas no tema ou que podem ser afetadas pela privatização foi protocolado pelo parlamentar, mas ainda não há data para realização.