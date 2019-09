Deputado Estadual Eduardo Girão condena onda de ataques por facções criminosas no Ceará

O senador Eduardo Girão (Podemos–CE) prestou solidariedade em Plenário nesta terça-feira (24) à população cearense, que sofre com ataques de facções do crime organizado desde a última sexta-feira (20). O parlamentar elogiou as ações do governo para reprimir os ataques, afirmando que as medidas precisam ser firmes até o fim, para impedir que as facções continuem operando de dentro dos presídios.

O crime está reagindo às medidas duras do secretário de Administração Penitenciária, Mário Albuquerque. Nós não podemos ceder. Não podemos, sob hipótese alguma, aliviar o combate ao crime organizado que está dentro dos presídios, levando terror à população do Ceará, declarou.

Em outra frente, o senador defendeu a participação dos brasileiros em manifestações convocadas para esta quarta-feira (25) em favor da CPI dos Tribunais Superiores. Ele citou ainda a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e votação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição (PEC 10/2013) que limita a apenas algumas autoridades o foro por prerrogativa de função, conhecido popularmente por foro privilegiado.