Deputado estadual elogia aprovação do reajuste para professores da rede municipal

Durante a Ordem do Dia na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nesta quinta-feira (13), o deputado Queiroz Filho (PDT) destacou a aprovação na Câmara Municipal de Fortaleza do reajuste de 12,84% para professores da rede municipal, elogiando o trabalho feito pela gestão do prefeito Roberto Cláudio.

Quero louvar a forma franca como as negociações decorreram. A Prefeitura de Fortaleza sempre se mostrou aberta para receber os professores, o Sindiute sob a presidência da professora Ana Cristina. Atualmente a remuneração média dos professores de Fortaleza é R$ 8.311 e o salário base é de R$ 3.290, uma das melhores da carreira entre todas as capitais do país. Durante toda a gestão do Roberto Cláudio, o reajuste acumulado foi de 84,77%, disse.

Até agosto, os docentes receberão o reajuste de 4,31% concedido a todos os servidores. Em outubro (na data de pagamento referente a setembro, o salário será reajustado em 8,17% para totalizar a correção ao piso do magistério.

Queiroz Filho também ressaltou o fato da atual gestão quase zerar a taxa de abandono escolar.

Se formos fazer uma comparação com a gestão da prefeita Luizianne Lins, em 2008, tínhamos uma taxa de 11% de abandono na rede municipal. Em 2020, o índice é de 0,3%. Tivemos uma taxa de 98% aprovação. Lembrando que, antes, quase um ano letivo inteiro foi perdido com greves, mas nos últimos oito anos não tivemos um dia sequer de greve, explicou.

O parlamentar ainda informou que as negociações sobre o reajuste dos professores da rede estadual estão em fase avançada.