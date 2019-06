Deputado estadual José Sarto defende inovação para enfrentar crise econômica

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Sarto (PDT), enalteceu a oportunidade de se discutir desafios e compartilhar experiências inovadoras, durante a abertura do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2019, no Centro de Eventos do Ceará.

O Seminário de Gestores Públicos é uma ótima oportunidade de buscar soluções criativas para lidar com a escassez de recursos. Já que é no município que se sente de forma mais aguda a crise econômica e a questão do desemprego. É importante um momento como esse para se repartir experiências exitosas e a gente poder escolher as que melhor se encaixam na nossa realidade, defendeu o deputado.

Segundo Sarto, o espaço serve para replicar boas práticas, obter experiências inovadoras e discutir desafios que se apresentam todos os dias nas cidades.

É no município onde a vida acontece. Por isso é importante a participação de prefeitos. E eu vejo vários por aqui. É, em tempos como esse, de dificuldade, que vamos encontrar soluções por vezes impercebidas, mas que, compartilhadas por alguns, vão servir de exemplo para outras pessoas, disse o deputado.

O Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2019 conta com estande da Assembleia Legislativa, que disponibilizará publicações do Conselho de Altos Estudos do Parlamento, do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp), do Comitê de Prevenção aos Homicídios na Adolescência e da Comunicação Social.