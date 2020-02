Deputado Heitor Férrer encaminha requerimento para que ex-vereador Régis Benevides explique denúncias de corrupção no estado do Ceará

Durante pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (04), o deputado Heitor Férrer (SD) chamou atenção dos parlamentares para uma série de vídeos propagados pelo ex-vereador Régis Benevides, no período do recesso parlamentar, denunciando um possível esquema de corrupção dentro do estado do Ceará com uma empresa que presta serviços de manutenção nas rodovias cearenses.

Em meados de agosto de 2019, Heitor colheu diversas assinaturas para criação de uma CPI das estradas que investigaria a durabilidade das reformas nas rodovias diante dos altos custos com os quais o contribuinte cearense tem de arcar e , portanto, o compromisso das construtoras com o poder público, no entanto, a CPI acabou não prosperando.

O Deputado afirmou que durante o recesso houve uma “pulverização de vídeos” do ex-vereador Régis Benevides denunciando as estradas no Ceará, bem como os milhões gastos na recuperação desses trechos. Heitor declarou que o filho do senador Mauro Benevides levou a público através da redes sociais uma denúncia de que havia um esquema de corrupção no estado do Ceará, com uma empresa que pertence a um dos seus irmãos.

Heitor afirmou estar encaminhando requerimento para que o ex-vereador seja ouvido na Assembleia Legislativa e explique melhor suas denúncias: