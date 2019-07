Deputado Luiz Henrique leva chá de cadeira e não é recebido por Secretário de Saúde

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (PP) manifestou, nesta quarta-feira (3), em pronunciamento na Assembleia Legislativa, indignação com o tratamento que recebeu, nesta quarta-feira, ao ir à Secretaria de Saúde do Estado, esperar uma hora para uma audiência marcada de forma antecipada e não ser recebido pelo secretário Carlos Roberto Martins, o Cabeto.

Luiz Henrique disse que foi à Secretaria de Saúde não para tratar de assuntos pessoais e particulares, mas sim de demandas, projetos de interesse coletivo. Ele não detalhou a agenda, mas revelou que uma das suas preocupações é com a falta de ações no âmbito da Secretaria de Saúde com as pessoas vítimas do consumo de drogas. Ele criticou o desinteresse da Secretaria da Saúde com quem consome drogas.

Sem esconder o seu descontentamento com o que classifica como falta de respeito do Secretário de Saúde, o deputado Luiz Henrique disse que não é bobo, não aceita conchavos, que está na Assembleia Legislativa para representar o povo que o elegeu e alertou que, sem políticas mais concretas para assistência da população afetada pelo consumo de drogas, a cidade de Fortaleza e o Ceará irão entrar em pânico.

Luiz Henrique integra a base de apoio ao Governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa, mas não silenciou para externar o descontentamento com o Secretário de Saúde. É a primeira vez que um parlamentar aliado ao Palácio da Abolição expõe, publicamente, com ênfase, insatisfação com o Secretário Dr. Cabeto.

A insatisfação dos governistas com o Secretário de Saúde tem sido visível nos corredores da Assembleia Legislativa, mas Luiz Henrique foi o único, até o momento, a manifestar, de forma pública, a sua insatisfação com o tratamento de Cabeto com os deputados estaduais.