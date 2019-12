Deputado Queiroz Filho destaca trabalho efetivo dos servidores do IJF durante visita técnica

O deputado Queiroz Filho (PDT) participou de visita técnica da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Ceará, requerida pela deputada Dra. Silvana (PL), ao Instituto Doutor José Frota (IJF) na manhã dessa sexta-feira (20). Na ocasião, o parlamentar destacou o trabalho bem sucedido dos servidores do hospital e reforçou que o IJF 2 irá contribuir para a redução das filas de espera para cirurgias.

“Foi uma visita positiva pois conferimos os avanços através de dados, fruto da boa política e dos excelentes profissionais que estão lá. A Prefeitura de Fortaleza sempre busca oferecer o melhor serviço para os pacientes e, não à toa, o IJF é considerado um hospital de excelência, o melhor do Norte-Nordeste do Brasil”, disse Queiroz.

Segundo o deputado, a estrutura do IJF 2 irá dar uma resposta melhor para a saúde de Fortaleza. “Sei que é injusto o atendimento ser judicializado porque nem todos podem pagar advogado ou tem esclarecimento para procurar a Defensoria Pública. O nosso papel é tentar encontrar um mecanismo que dê melhor fluidez. Eu não tenho dúvida de que o IJF 2 vai ajudar a desafogar as filas de espera por cirurgias, além do reforço do corpo de profissionais, lembrando que 330 concursados tomaram posse nesta sexta”, disse.