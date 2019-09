Deputado Salmito apoia municípios cearenses na busca por investimentos na área da saúde

Deputado Salmito esteve nesta segunda-feira (16), no período da manhã, com o superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Ricardo Silveira, em busca de melhorias (esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, poços profundos, educação ambiental) para os municípios de Aquiraz, Ubajara, São Benedito, Quixadá, Maracanaú, Piquet Carneiro, Paramoti, Quixeramobim, São Luís do Curu, Boa Viagem e Russas.

O prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos, que estava presente à visita, disse que só tem a agradecer por esses convênios que viabilizarão a implantação de sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, além de kits sanitários para Ubajara. “Esses convênios são muito importantes para uma cidade turística”, argumentou.

Já o prefeito de São Luís do Curu, Chico Abreu, também esteve na Fundação com o deputado Salmito, tratando dos convênios para o sistema de abastecimento de água, do projeto de saúde e educação ambiental e de perfuração de poços profundos.