Deputado Salmito apresenta números oficiais sobre o desenvolvimento do Ceará

Na Tribuna, durante o primeiro expediente da sessão plenária desta quinta-feira (19/09), na Assembleia Legislativa (AL), o deputado Salmito (PDT) fez pronunciamento sobre dados apresentados na reunião da Comissão Especial de Desenvolvimento Regional das Regiões de Planejamento, presidida por ele, que aconteceu no início da manhã, sobre o crescimento dos indicadores sociais do Ceará. O parlamentar destacou números da publicação do colegiado intitulado Regiões de Planejamento do Ceará – Um diagnóstico preliminar, que é uma compilação dos dados oficiais coletados durante as reuniões anteriores do colegiado, tais como a distribuição do PIB por setor da economia, resumo dos aspectos sociais e demográficos, saneamento e resíduos sólidos, além de premissas para atuação da Comissão.

“Quando falamos em emprego formais, dados do Instituto de Planejamento do Estado do Ceará (Ipece), em pesquisa de 2015, revelam que 70% dos empregos formais se concentram na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); a segunda região com maior percentual de emprego formal é o Cariri, com 7%; e a terceira é a região de Sobral, com 4%. Nós temos no Ceará 14 Regiões, portanto, as demais ficam com pequenos percentuais de emprego formal. Isso é grave, alarmante”, destaca o deputado.

Segundo o parlamentar, que embora reconheça que o Governo do Estado está fazendo um esforço e que esteja atento procurando melhorar as desigualdades, diz que é preciso avançar buscando a perspectiva regional.

Outro dado apresentado durante a reunião da Comissão e ressaltado pelo parlamentar na tribuna da Casa do Povo, veio do Sebrae-Ce. O deputado afirmou que os pequenos negócios representam 99% de todas as empresas cearenses. Assim,a Comissão Especial quer conhecer como essas pequenas empresas estão organizadas nas regiões e para isso marcou visita à instituição para o dia ‪03 de outubro‬.

Em apartes, os deputados Carlos Felipe (PCdoB) e Oriel Nunes Filho(PDT) elogiaram a fala do deputado.

Comissão Especial

No encontro do colegiado acontecido no início da manhã, outras definições, além da ida ao Sebrae-Ce, foram apresentadas: visita ao Observatório de Fortaleza, no dia ‪23 de outubro‬; sugestão do calendário das audiências públicas nas regiões, e definido como relator da Comissão, o deputado Sérgio Aguiar.

Estiveram presentes ao encontro os deputados Salmito (PDT), Guilherme Landim (PDT), Nezinho Farias (PDT), Romeu Aldigueri (PDT), Sérgio Aguiar (PDT) e Audic Mota (PSB).