Deputado Salmito defende debate na Assembleia sobre repasse dos royalties do petróleo

O deputado Salmito (PDT) protocolou nesta quarta-feira (07), um requerimento para a realização de audiência pública para debater e sugerir o repasse dos royalties do petróleo, explorado na camada pré-sal, para os municípios e estados brasileiros. No plenário da Assembleia Legislativa, durante o primeiro expediente, Salmito fez pronunciamento sobre o tema.

É muito importante retomar com especial atenção a discussão sobre o repasse desses recursos aos estados e municípios brasileiros, com possibilidade de desenvolver critérios objetivos para os beneficiários desses repasses, de modo a estimular as melhores práticas de governança pública e gestão fiscal, diz Salmito.