Deputado Salmito lamenta triste condição do município de Quixadá

A administração do prefeito de Quixada, no sertão central cearense, Ilario Marques, foi alvo, nessa terça-feira (20), de um duro pronunciamento do deputado Estadual Salmito Filho, que lamentou a situação de caos no município. O deputado destacou dados que apontam diversas fragilidades no município e afirmou que “Quixadá merece dias melhores”.

O parlamentar citou dados oficiais do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que mostram o município na 126º colocação no ranking do Índice Comparativo de Gestão Municipal.

Na gestão fiscal, na transparência e na eficiência, Quixadá apresentou um resultado de – 25%, informou Salmito.

O deputado destacou ainda que Quixadá tem grande importância no Estado e uma bela história de desenvolvimento.

Quixadá cresceu, se emancipou de Quixeramobim, tornou-se uma cidade universitária, possui, aproximadamente, 87 mil habitantes e hoje tem enfrentado diversos problemas que precisam ser corrigidos, disse.

Durante o pronunciamento, Salmito destacou ser muito grato à população de Quixadá, que o apoiou com 2.049 votos, ao líder político Ricardo Silveira, aos vereadores e aos demais formadores de opinião daquele município.

Confira a declaração do deputado: