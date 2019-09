O deputado estadual Salmito (PDT) participou das comemorações pelos 62 anos do município de Pacujá, nessa segunda-feira (16). Na ocasião, foram entregues à população três veículos para o transporte de pacientes.

“O que me faz estar na política é poder trazer benfeitorias para a população cearense. Por meio de convênio, consegui intermediar o repasse de recursos do Governo Federal para o Ceará com a finalidade de melhorar a área da saúde no município” , destacou Salmito.