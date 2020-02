Deputado Salmito reforça importância das ações do turismo para a economia do Ceará

O deputado Salmito (PDT) destacou nesta terça-feira (04), durante a primeira sessão plenária do ano, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a importância do setor turístico para a economia do Ceará, em aparte ao pronunciamento do deputado Sérgio Aguiar sobre o crescimento do turismo no Ceará.

O turismo é uma das principais saídas para o emprego e renda do povo cearense. O ‘hub’ aéreo é fundamental para a economia do turismo. Essa conexão pode permitir voos regionais e é algo que soma e multiplica. Há uma estratégia para a economia do turismo; e esse Governo e esta Casa têm apoiado, reforçou o deputado Salmito.

Segundo Salmito, uma das regiões que mais cresceu no Ceará, das 14 Regiões de Planejamento do Estado, foi a Região do Litoral Leste.

Se fizermos um recorte técnico, científico, vamos verificar que o vetor principal é o turismo, destacou Salmito.

Ao apresentar números sobre o turismo internacional, referindo-se principalmente aos EUA, Salmito ressaltou que o potencial turístico brasileiro é bem maior se fosse priorizado como uma estratégia de crescimento econômico, mas o Brasil não acordou para esse fato ainda.