Deputado Salmito tenta acordo para incluir garantia de liberdade religiosa em projeto do deputado Elmano

Na sessão plenária desta quinta-feira (19/09), na Assembleia Legislativa do Estado (AL), o Deputado Salmito (PDT) subiu à tribuna para solicitar ao colega deputado Elmano Freitas (PT), a retirada de pauta do projeto que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Estado do Ceará o evento denominado Parada pela Diversidade Sexual.

A proposta de Salmito era fazer um acordo de inclusão no projeto do deputado Elmano , uma garantia constitucional de respeito à liberdade religiosa, expressa na Constituição Federal de 1988. Segundo o deputado Salmito, isso atenderia a todos, tanto a bancada evangélica quanto a iniciativa do deputado Elmano. Como esse acordo não foi possível, devido a questões regimentais – já que o referido projeto se encontrava em votação -, o deputado Salmito optou por fazer obstrução da votação, isto é, ter considerada sua presença para quórum de deliberação, mas não votar por não ter sido possível o acordo.

O projeto foi aprovado sem a inclusão da garantia constitucional de respeito à liberdade religiosa.