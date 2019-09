Deputado Walter Cavalcante assegura Areninha para o bairro Vila Velha

O bairro Vila Velha ganhará uma Areninha em breve. A obra foi assegurada a partir da solicitação feita pelo deputado estadual Walter Cavalcante (MDB) e pelo vereador Frota Cavalcante (Podemos) ao Governador do Estado, Camilo Santana.

No mês passado, parlamentares estiveram reunidos, na Superintendência de Obras Públicas (SOP), com o superintendente, Quintino Vieira e com o diretor de engenharia de edificações do órgão, Cláudio Henrique Ferraz para a assinatura da Ordem de Serviço do equipamento.

A Areninha Vila Velha será construída no Campo do Cancão, por meio de parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza.