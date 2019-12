Deputados aprovam decreto que autoriza viagens do governador sem comunicar a Assembleia

De acordo com a Constituição do Estado, o governador e vice, para viajarem em prazo superior a 15 dias, para destinos no Brasil ou no exterior, precisam do aval do Poder Legislativo. Caso contrário, eles poderiam ser implicados em crime de responsabilidade.

Desde 2001, é de costume a Assembleia liberar o Chefe do Executivo estadual e o vice, no ano seguinte, a fazer viagens mais longas sem ter que pedir autorização dos deputados caso a caso.