Deputados cearenses se reúnem para debater obras da Transposição do Rio São Francisco, em Brasília

Nesta terça-feira (12), membros da Comissão Especial para Acompanhamentos das Obras da Transposição do Rio São Francisco, presidida pelo Deputado Estadual Guilherme Landim (PDT), estarão em Brasília para reunião com o Ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto. A pauta da reunião é a Transposição do Rio São Francisco (PISF) e o Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

Além de Landim, devem participar da visita a Deputada Augusta Brito (PC do B) e os deputados membros do colegiado Marcos Sobreira (PDT) e Nizo Costa (Patri), além do deputado Federal Domingo Neto (PSD).

O Relatório da Comissão Especial, com detalhes das obras da Transposição do Rio São Francisco e do Cinturão das Águas do Ceará, elaborado após a visita do colegiado ao local das obras, em junho deste ano, deve ser apresentado ao Ministro para indicar a atual situação das obras.

União interestadual pela Transposição

Nesta segunda-feira (12), aconteceu a primeira reunião da Frente Parlamentar Interestadual em Defesa das Obras da Transposição do Rio São Francisco. Na ocasião, os parlamentares Guilherme Landim (PDT), do Ceará; Antônio Fernando (PSC), de Pernambuco; e Chico do PT (PT), do Rio Grande do Norte, reuniram-se na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em Recife. O Deputado Jeová Campos (PSB), da Paraíba, também participaria, mas ausentou-se por motivos de força maior.