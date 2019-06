Deputados querem que André Fernandes prove denúncia sobre facções criminosas

As declarações polêmicas do deputado estadual André Fernandes o colocam, também, em conflito com os próprios colegas de Assembleia Legislativa. André, ao levantar suspeitas de que colegas parlamentares teriam envolvimento com facções criminosas, despertou duras reações de lideranças políticas que o cobram provas sobre as graves denúncias.

O PSDB, que tem dois deputados estaduais – Nelinho Freitas e Fernanda Pessoa – com apoio da executiva estadual do partido, anunciou que estará entrando com um pedido à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para que seja instaurado um procedimento de apuração da denúncia do líder do PSL.

Segundo o comunicado do PSDB, que seja acionado o Conselho de Ética para, caso necessário, sejam adotadas as medidas cabíveis – seja em caso de constatação de desvio de conduta ética e moral por parte de possíveis envolvidos com o crime organizado ou por leviandade e quebra do decoro parlamentar, em caso de improcedência da fala de André Fernandes.

A nota do PSDB, assinada pelo presidente regional Luiz Pontes, considera que ‘’a imunidade é uma prerrogativa dada aos parlamentares para o bom exercício de suas funções e atribuições enquanto representantes políticos da população, mas que não permite ataques levianos e arbitrários que, no caso em questão, atinge não apenas a imagem de parlamentares mas do próprio Poder Legislativo’.

A mobilização junto ao Conselho de Ética para exigir que André Fernandes prove as denúncias sobre o possível envolvimento de parlamentares com facções criminosas une, também, o MDB, SD, PP, PT, PDT e PC do B.