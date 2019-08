Deputados serão apresentados a Plataforma de Modernização da Saúde nesta terça

A Plataforma de Modernização da Saúde – que traça as estratégias e o plano de ação das políticas públicas a serem implementadas no setor – será apresentada nesta terça-feira (27), a partir das 14h30, aos parlamentares da Assembleia Legislativa. A reunião foi solicitada pelos deputados Audic Mota (PSB) e Guilherme Landim (PDT) e acontece no Complexo de Comissões Técnicas da Casa.

A apresentação será realizada pelo secretário da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), Carlos Roberto Martins Sobrinho (doutor Cabeto). De acordo com Guilherme Landim, a reunião foi requerida para que os parlamentares que integram a Comissão de Seguridade Social e Saúde tenham conhecimento das ações planejadas que serão desenvolvidas pelo novo plano estratégico. A proposta inclui, segundo o deputado Audic Mota, a criação de agências regionais da saúde, que serão responsáveis por regular o sistema de marcação de consultas e exames nas macrorregiões de saúde, executar o orçamento e garantir o funcionamento do projeto. Novo formato Lançada no último dia 19 de agosto, a Plataforma de Modernização da Saúde prevê um novo formato de atendimento à população, reestruturando a organização da Sesa. O objetivo é minimizar interferências políticas e conflitos entre os municípios, assegurando o acesso ao serviço público de saúde e valorizando a qualificação permanente dos profissionais da área.

BD/LF *com informações da Assembléia Legislativa