Desabatamento de prédio: Camilo cancela agenda no DF e antecipa retorno ao Ceará

O governador Camilo Santana (PT) decidiu cancelar a agenda que cumpria em Brasília e antecipou o retorno ao Ceará ao ser informado sobre o desabamento de um prédio residencial, com sete andares, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

O edifício ruiu, nesta terça-feira (15), por volta das 10:30 horas e, nesse momento, equipes de resgaste tentam localizar vítimas do desabamento. Camilo manteve contatos com integrantes da cúpula do Corpo de Bombeiros para saber mais informações sobre as ações desencadeadas para o resgaste de vítimas da tragédia.

Reunião da bancada

A agenda de Camilo Santana, em Brasília, previa uma reunião, para esta terça-feira (15), com deputados federais e senadores sobre a divisão de recursos de emendas da bancada do Ceará em Brasília para o Orçamento da União de 2020.

Camilo pediu aos parlamentares a destinação de pelo menos R$ 124 milhões de emendas impositivas com recursos para a construção do hospital universitário no Bairro Itaperi, em Fortaleza, onde funcionam a reitoria e o principal campus da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Parte dos deputados federais não é simpática à ideia.

A reunião que estava programada para esta terça, com a presença de Camilo, buscaria um consenso sobre o volume de dinheiro que a bancada poderá destinar ao Governo do Estado no Orçamento da União. Das 18 emendas a serem apresentadas, seis são impositivas, ou seja, com a obrigatoriedade da liberação do dinheiro. É dessas emendas impositivas, que totalizam R$ 248 milhões, que o governador cearense tenta arrancar as verbas para fortalecer o atendimento á saúde da população da Grande Fortaleza.