Descaso da Enel: residências e escritórios enfrentam oscilação de energia na RMF

A oscilação da corrente elétrica, com constantes picos na manhã desta segunda-feira (11), tem deixado os consumidores irritados e temerosos de prejuízos na Grande Fortaleza. Os sinais sobre a queda da energia foram sentidos a partir das 7 horas e 20 minutos e quem, nesse horário, estava trabalhando em escritórios, empresas ou se encontrava em suas residências, ficou surpreso com a repetição do barulho no momento em que há interrupção dos serviços.

A oscilação da energia gera irritação, insegurança e temor de prejuízos com a queima de equipamentos ou mesmo, para quem se encontrava diante do computador, com o sumiço do conteúdo digitado. A Enel não se pronunciou para explicar por quais razões o fornecimento de energia residencial e comercial está com tantas oscilações na manhã desta segunda-feira. Muitas queixas surgiram nos bairros da Aldeota e Dionísio Torres, mas em outras de Fortaleza, assim como da Região Metropolitana, os consumidores relataram o vai e vem da corrente elétrica.