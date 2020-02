Descaso e insensibilidade, diz Beto Almeida, ao falar sobre piso salarial do magistério em Piquet Carneiro

Os professores começam a receber, nesta semana, os salários com o reajuste de 12,48% na folha de janeiro. Muitos gestores já garantiram o reajuste, com o piso sendo fixado em R$ 2.886,24, mas, em Piquet Carneiro, o prefeito Bismarck Bezerra mandou uma mensagem para Câmara de Vereadores propondo um reajuste de apenas 9,55%, de acordo com levantamentos realizados pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).

Mensagem enviada pelo prefeito Bismarck Bezerra para a Câmara de Vereadores

‘’Se o prefeito tivesse zelo com a educação, com os professores, faria corte de outros excessos de gastos que, certamente, existe na própria área da educação para garantir o direito dos professores terem o seu piso salarial respeitado’’, disse, nesta quinta-feira (6), o jornalista Beto Almeida, no Bate Papo Político com o jornalista Luzenor de Oliveira, no Jornal Alerta Geral, ao falar sobre o reajuste salarial dos membros do magistério em Piquet Carneiro.

Beto ainda informa que a Fetamce, em seu levantamento, já contabilizou que 70 prefeituras do estado do Ceará realizaram o reajuste do piso salarial dos professores, dessas, 69 cumpriram o percentual mínimo de reajuste de 12,84 %. O jornalista ainda ressalta que desse total, 24 municípios reajustaram o piso em um percentual maior que o mínimo e destaca que apenas Piquet Carneiro propôs um reajuste menor.