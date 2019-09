Descaso: moradores do Conjunto Ceará, em Fortaleza, reclamam do lixo acumulado nas ruas

Moradores do Conjunto Ceará, bairro localizado na na capital do Estado, reclamam do descaso da Prefeitura de Fortaleza. De acordo com a população, os lixos estão espalhados e mesmo após ser acionada, o órgão municipal não se manifestou para resolver a situação. O acúmulo dos resíduos atrai moscas, muriçocas, ratos e doenças para os moradores.

A situação é alarmante, principalmente porque o acúmulo do lixo a céu aberto aliado as chuvas pode permitir o desenvolvimento de larvas de mosquitos vetores de doenças como a dengue. Em meio aos resíduos espalhado nas ruas, há muito material que pode acumular água, como as latas. Estas podem dar origem a poças de água parada e, assim, se transformarem em um local propício para o desenvolvimento da dengue.

Durante os primeiros quatro meses deste ano, o número de casos confirmados de dengue, chikungunya e zika totalizaram 696. Em maio, Fortaleza estava entre as 16 capitais em alerta por causa de possível surto das doenças no Brasil. Além disso, segundo dados do Ministério da Saúde, o Ceará possui a quarta maior incidência nacional e a primeira do Nordeste relacionada a registros da chikungunya.