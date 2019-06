Desembargadores Haroldo Máximo e Inacio Cortez assumem Direção do TRE-CE

Durante solenidade no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), os desembargadores Haroldo Correia de Oliveira Máximo e Inacio de Alencar Cortez Neto tomaram posse, respectivamente, como presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). O evento, realizado na tarde desta terça-feira (04/06), teve a participação de familiares, magistrados e convidados, incluindo o chefe do Judiciário cearense, desembargador Washington Araújo; o governador Camilo Santana; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; e o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto.

No discurso, Haroldo Máximo destacou as metas para os próximos dois anos, o que inclui a conclusão da nova sede do TRE antes do processo eleitoral do ano que vem.

“Sonho acalentado por magistrados, servidores e todos os cidadãos que diariamente fazem uso dos serviços da Justiça Eleitoral cearense, prédio dotado das tecnologias mais atuais, amplo espaço de trabalho, estacionamento, restaurante, auditório e salas de treinamento, data center moderno e de maior capacidade, entregando, enfim, uma nova e notável estrutura ao jurisdicionado.”

Para o Interior, ressaltou que atuará na melhoria das condições dos Cartórios e Postos de Atendimento ao Eleitor, “buscando sempre o oferecimento de um local de trabalho e atendimento ao público dignos para os servidores e a população cearense”.