“Desempenho da economia brasileira é um dos piores de toda a sua história” – afirma Carlos Alberto Alencar após queda do PIB

“Desempenho da economia brasileira é um dos piores de toda a sua história” – foram estas as palavras utilizadas pelo jornalista Carlos Alberto Alencar para definir o atual momento do setor econômico do governo federal, que na semana passada sofreu um forte impacto após a divulgação da queda do PIB nacional de 0,2% no 1° trimestre.

Divulgados na última quinta-feira (30) pelo Instittuo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados apontam que o valor corrente do PIB totalizou R$ 1,714 trilhão. Foi a primeira queda registrada desde o o 4° trimestre de 2016. Embora depecepcionante, a queda era aguardada devido a baixa nas expectativas financeiras e o desempenho instável da economia no início deste ano.

Sobre as razões que levaram ao declínio e as consequências que devem surgir a partir dessa queda na economia, o jornalista Carlos Alberto Alencar apresenta sua análise que foi ar no Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras do interior + Redes Sociais) e você pode conferir clicando no player abaixo.