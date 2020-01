Desenvolvimento: açudes públicos do Ceará recebem repovoamento de alevinos

Barragens, rios e açudes públicos dos municípios de Marco, Viçosa do Ceará, Umirim e Caucaia receberam até esta sexta-feira (17) alevinos do Projeto de Peixamento da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). Ao todo são 130 mil peixes distribuídos nestes municípios na retomada do projeto neste ano.

Pela manhã, em Umirim, o secretário Francisco De Assis Diniz, o prefeito Felipe Uchoa, e técnicos da Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura Familiar (CODEA/SDA) realizaram a cessão de 50 mil peixes.

Até março a expectativa é concluir os 35,3% restantes do projeto lançado em outubro de 2019. A produção de pescado, com o peixamento, é de 1.200 toneladas com a distribuição total de 5,5 milhões de alevinos em mais de mil reservatórios, beneficiando 60 mil famílias que moram próximas a açudes.

Em Marco, no Litoral Norte, 50 mil alevinos foram entregues; Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, com 20 mil alevinos e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com o repovoamento de 10 mil alevinos em açudes próximos a áreas indígenas acompanhadas pela Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura Familiar (COPEA/SDA).

Para o prefeito Felipe Uchoa o projeto garante sustentabilidade à atividade da pesca. “Nossos distritos têm uma tradição de pesca artesanal e com este repovoamento o governador acertou muito ao fortalecer a atividade aos pequenos pescadores”, comentou.

Segundo De Assis Diniz, o investimento da ordem de R$ 800 mil causa amplo impacto na economia do Estado. “Considerando que o peixe é comercializado na ‘beira d’água’ por R$5,00/kg, podemos dizer que esta produção injetará R$ 6 milhões na economia”, explica Diniz.