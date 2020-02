Desenvolvimento: Ceará fecha parceria com a Espanha para expandir a pesquisa e o comércio internacional de pescados

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), fechou uma parceria com o Governo da Galícia, na Espanha com o objetivo de expandir a pesquisa e o comércio internacional de pescados.

A iniciativa prevê a construção de uma unidade de ensino teórico e prático para a formação de técnicos em pesca no Ceará. A escola deve ser instalada no Complexo do Pecém, onde já funciona a Robinson Crusoé, uma das cinco maiores indústrias de conserva de pescado do mundo.

Além disso, em setembro do ano passado, o governador Camilo Santana fechou um acordo para a construção de mais duas fábricas no Estado: de latinhas de conserva de pescado e outra de farinha de peixe. A expectativa é que sejam investidos cercas de R$ 100 milhões nos próximos anos para ampliar a produção no Ceará, gerando 750 empregos diretos e milhares de empregos indiretos no setor da pesca.