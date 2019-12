Desenvolvimento econômico: Ceará é líder na exportação de pescado

O Ceará bateu recorde na exportação de pescados e continua líder do ranking no Brasil. Este ano, até novembro, o estado exportou 8,7 mil toneladas, com faturamento de US$ 75,3 milhões, ultrapassando todos os estados brasileiros. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria do Comércio Exterior.

Ainda de acordo com os dados da Secretaria do Comércio Exterior, em segundo lugar aparece o estado do Pará, que no mesmo período exportou 7 mil toneladas, seguido de Santa Catarina, com 6,5 mil toneladas de pescado exportadas, entre peixes, crustáceos, moluscos e outros pescados.

Os principais compradores do pescado cearense são os Estados Unidos (51%), China (19%), Austrália (6%) e Taiwan (6%).

Para o coordenador de Pesca e Aquicultura da Sedet, Pedro Henrique Lopes, a localização estratégica do Porto do Pecém contribui positivamente para esse resultado.