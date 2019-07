Desenvolvimento econômico: Porto do Pecém amplia rota de frutas com nova linha

Os principais players (autoridade portuária, órgãos anuentes e intervenientes, armadores e despachantes aduaneiros) envolvidos no processo de exportação de frutas estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (16/07) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) para discutir a operação das exportações da safra 2019/2020.

Neste ano, as exportações serão iniciadas a partir de 16 de agosto e devem prosseguir até fevereiro de 2020. Serão exportadas, pelo Porto do Pecém, frutas frescas. Principalmente o melão, produzido no Ceará e no Rio Grande do Norte; e a manga e a uva, produzidas no Vale do Rio São Francisco.

Além das tradicionais linhas para Estados Unidos e Norte da Europa, a partir da última semana de setembro uma nova linha da MSC – Mediterranean Shipping Company passa a operar saindo do Porto do Pecém em direção a portos localizados na Espanha e na Itália.

A linha direta para o mar mediterrâneo fará sua primeira escala em Valência (9 dias) e depois seguirá para Barcelona (11 dias); Genova (13 dias); Livorno (15 dias); e Gioia Tauro (16 dias). O novo serviço vai permitir ainda o transbordo (conexão) dos contêineres de frutas para portos de países no Oriente Médio.

O navio a ser utilizado na nova linha tem capacidade para transportar até 8.500 contêineres. E cada contêiner refrigerado pode acondicionar até 25 toneladas de frutas. Na safra 2018/2019, somente a MSC transportou dois mil contêineres de frutas a partir do Porto do Pecém.

“O Porto do Pecém é um porto que cumpre regras, é um porto que tem estrutura para receber nossos navios de grande porte. Reúne as principais vantagens que um porto moderno pode oferecer. Esperamos que nessa safra possamos, no mínimo, dobrar o volume embarcado em 2018”, disse Daniel Soares. gerente da MSC.

A exportação da safra das frutas vai coincidir, nesse ano, com a entrega de duas obras fundamentais para a ampliação da capacidade operacional do CIPP. Até o fim de setembro já deverão estar em pleno funcionamento, uma nova ponte de acesso ao Terminal de Múltiplo Uso e um novo berço de atracação para os navios.

“O berço 9 vai nos dar uma maior produtividade, principalmente pela possibilidade de atracação de dois navios ao mesmo tempo. Significa mais movimento, mais utilização dos nossos STS´s (equipamento de movimentação de contêineres)”, disse Marcelo Gurgel, executivo de Vendas da APM Terminals.

Além disso, para otimizar o processo de exportação durante a safra de frutas, foi firmado convênio para que o Complexo Industrial e Portuário do Pecém ceda, temporariamente, pessoal para atuar junto a equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no escritório localizado no Porto do Pecém.