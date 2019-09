Desenvolvimento: Governo do Estado assina acordo para instalação de fábrica em Horizonte

O trabalhador cearense vai ganhar mais oportunidades de emprego com a chegada de uma nova empresa ao estado. Na manhã desta quinta-feira (26), o governador Camilo Santana assinou um protocolo de intenções com representantes da Klabin S/A para a construção de uma nova unidade do grupo em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza. O investimento previsto é de R$ 100 milhões. Desses, R$ 48 milhões já foram gastos na compra do imóvel que irá receber o empreendimento.

A fábrica terá capacidade para produzir até 70 mil toneladas por ano de chapas e caixas de papelão ondulado. Ao todo, o empreendimento vai gerar cerca de 240 empregos diretos e indiretos na região. Camilo Santana destacou que a atração de investimentos desse porte para o Ceará é resultado da política efetuada pelo Governo.

O papel do Estado é tentar viabilizar todas as condições, dar a dinâmica para estimular e incentivar o bom ambiente de negócios para que as empresas possam se instalar aqui, além de toda uma política que temos de incetivos fiscais. O nosso objetivo é trazer as grandes empresas para geração de emprego e fortalecimento da economia cearense, declarou o governador.

O Nordeste brasileiro tem apresentado, nos últimos anos, crescimento acima da média nacional no mercado de embalagens de papelão ondulado, que, historicamente, concentrou-se na região Sudeste. Armando Klabin, presidente do conselho de administração da empresa, enfatizou o compromisso com a região nordestina.